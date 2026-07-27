Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Норвегии предупредил об ответе на новые санкции Осло - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 27.07.2026 (обновлено: 05:27 27.07.2026)
Посол России в Норвегии предупредил об ответе на новые санкции Осло

Посол России в Норвегии Корчунов: Россия ответит на введенные Норвегией санкции

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвегия расширила санкции против России, синхронизировав их с 20-м пакетом ограничений Евросоюза.
  • Российская сторона ответит на введенные Норвегией санкции, заявили в посольстве России в Осло.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская сторона ответит на недавно введенные Норвегией санкции, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
В середине июля Норвегия расширила санкции против России, синхронизировав их с 20-м пакетом ограничений Евросоюза, затронув энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.
Комментируя это, посол указал, что "Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России".
"В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры",- сказал он. Корчунов не уточнил, о каких именно мерах идет речь.
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Посол в Норвегии оценил призыв Вадефуля усилить конфронтацию в Арктике
Вчера, 07:39
 
НорвегияРоссияОслоНиколай КорчуновЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала