© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии Посол России в Норвегии Николай Корчунов

Посол России в Норвегии предупредил об ответе на новые санкции Осло

Краткий пересказ от РИА ИИ Норвегия расширила санкции против России, синхронизировав их с 20-м пакетом ограничений Евросоюза.

Российская сторона ответит на введенные Норвегией санкции, заявили в посольстве России в Осло.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская сторона ответит на недавно введенные Норвегией санкции, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

В середине июля Норвегия расширила санкции против России , синхронизировав их с 20-м пакетом ограничений Евросоюза, затронув энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.

Комментируя это, посол указал, что "Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России".