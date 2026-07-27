Посол России в Норвегии предупредил об ответе на новые санкции Осло

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвегия расширила санкции против России, синхронизировав их с 20-м пакетом ограничений Евросоюза.
- Российская сторона ответит на введенные Норвегией санкции, заявили в посольстве России в Осло.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская сторона ответит на недавно введенные Норвегией санкции, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
Комментируя это, посол указал, что "Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России".
"В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры",- сказал он. Корчунов не уточнил, о каких именно мерах идет речь.