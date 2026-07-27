Рейтинг@Mail.ru
За первое полугодие из России выдворили почти 44 тысячи иностранцев - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 27.07.2026
За первое полугодие из России выдворили почти 44 тысячи иностранцев

За первое полугодие 2026 года из России выдворили 43,7 тыс иностранцев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За первое полугодие 2026 года из России выдворено 43 700 иностранцев в 59 государств.
  • Этот показатель на 65,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2026 года из России выдворено 43 700 иностранцев в 59 государств, сообщили в пресс-службе ФССП газете "Ведомости".
"За январь – июнь этого года за пределы России в 59 иностранных государств выдворено 43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства", - рассказали в пресс-службе.
По подсчетам газеты, этот показатель на 65,5% больше аналогичного периода 2025 года. Так, в ФССП уточнили "Ведомостям", что в первом полугодии прошлого года из России было выдворено 26 400 иностранных граждан и лиц без гражданства.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
МВД подвело итоги первого этапа операции "Нелегал-2026"
10 июля, 12:01
 
РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала