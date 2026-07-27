За первое полугодие из России выдворили почти 44 тысячи иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За первое полугодие 2026 года из России выдворено 43 700 иностранцев в 59 государств.
- Этот показатель на 65,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2026 года из России выдворено 43 700 иностранцев в 59 государств, сообщили в пресс-службе ФССП газете "Ведомости".
"За январь – июнь этого года за пределы России в 59 иностранных государств выдворено 43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства", - рассказали в пресс-службе.
По подсчетам газеты, этот показатель на 65,5% больше аналогичного периода 2025 года. Так, в ФССП уточнили "Ведомостям", что в первом полугодии прошлого года из России было выдворено 26 400 иностранных граждан и лиц без гражданства.
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