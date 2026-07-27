ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Черноморск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила резервуары с горюче-смазочными материалами в порту "Черноморск" Одесской области.
- В течение дня ВС России продолжали наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия России поразила в порту "Черноморск" Одесской области резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
В течение дня ВС РФ продолжали наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, отмечает российское военное ведомство. Минобороны РФ перечислило пораженные цели.
"В порту "Черноморск" - резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18