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Бизнес может оформить экспортные лицензии на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 27.07.2026
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16:11 27.07.2026 (обновлено: 16:12 27.07.2026)
Бизнес может оформить экспортные лицензии на платформе "Мой экспорт"

Бизнес может оформить лицензии Минпромторга России на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип цифровой платформы "Мой экспорт". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает развивать цифровую платформу "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") - с ее помощью компании могут оформить экспортные лицензии Минпромторга России, напоминает РЭЦ.
"Российский экспортный центр продолжает развивать цифровую платформу "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). С ее помощью экспортеры могут оформить экспортные лицензии Минпромторга России – услуга упрощает административные процедуры и сокращает сроки получения разрешительной документации", - информирует центр.
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Она доступна компаниям, в том числе экспортирующим отдельные виды дикорастущих растений, живые водные биологические ресурсы и другие лицензируемые товары.
С сентября 2023 года процедура получения экспортных лицензий для российских предприятий упростилась благодаря сервису "Документы. Экспортные лицензии" на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). За это время через платформу выдано более 1,6 тысячи лицензий на указанные виды товаров, из которых более 270 – в текущем году. Услугой воспользовались 247 компаний, причем около 80% из них составляют представители малого и среднего бизнеса. Наибольшую активность проявляет бизнес из Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края.
Функции агента Правительства РФ по экспертизе таких заявок выполняет Российский экспортный центр. Цифровизация процесса не только повышает доступность экспортных операций, но и минимизирует риски ошибок: в ходе обязательной проверки сервис автоматически сверяет заявление на лицензию, заполненное заявителем, с его разрешительным документом, сведения о котором поступают в информационную систему из уполномоченного ведомства автоматически. Если ошибки выявлены, они отображаются пользователю для исправления.
Чтобы сформировать электронную заявку, пользователю нужно внести данные, прикрепить документы и машиночитаемую доверенность, если документ подписывает не руководитель организации. Затем подписать ее УКЭП, оплатить пошлину и скачать результат в личном кабинете. Рассмотрение заявки на получение экспортной лицензии начинается только после оплаты государственной пошлины. Подробнее о том, как оформить заявку, можно узнать из видеоинструкции.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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