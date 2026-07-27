Бизнес может оформить экспортные лицензии на платформе "Мой экспорт"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает развивать цифровую платформу "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") - с ее помощью компании могут оформить экспортные лицензии Минпромторга России, напоминает РЭЦ.

"Российский экспортный центр продолжает развивать цифровую платформу "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). С ее помощью экспортеры могут оформить экспортные лицензии Минпромторга России – услуга упрощает административные процедуры и сокращает сроки получения разрешительной документации", - информирует центр.

Она доступна компаниям, в том числе экспортирующим отдельные виды дикорастущих растений, живые водные биологические ресурсы и другие лицензируемые товары.

С сентября 2023 года процедура получения экспортных лицензий для российских предприятий упростилась благодаря сервису "Документы. Экспортные лицензии" на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). За это время через платформу выдано более 1,6 тысячи лицензий на указанные виды товаров, из которых более 270 – в текущем году. Услугой воспользовались 247 компаний, причем около 80% из них составляют представители малого и среднего бизнеса. Наибольшую активность проявляет бизнес из Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края.

Функции агента Правительства РФ по экспертизе таких заявок выполняет Российский экспортный центр. Цифровизация процесса не только повышает доступность экспортных операций, но и минимизирует риски ошибок: в ходе обязательной проверки сервис автоматически сверяет заявление на лицензию, заполненное заявителем, с его разрешительным документом, сведения о котором поступают в информационную систему из уполномоченного ведомства автоматически. Если ошибки выявлены, они отображаются пользователю для исправления.

Чтобы сформировать электронную заявку, пользователю нужно внести данные, прикрепить документы и машиночитаемую доверенность, если документ подписывает не руководитель организации. Затем подписать ее УКЭП, оплатить пошлину и скачать результат в личном кабинете. Рассмотрение заявки на получение экспортной лицензии начинается только после оплаты государственной пошлины. Подробнее о том, как оформить заявку, можно узнать из видеоинструкции.