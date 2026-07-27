Розничная сеть "Сделано в России" масштабирует присутствие в Китае

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) развивает розничную сеть магазинов и фирменных полок под единым брендом "Сделано в России", масштабируя присутствие в Китае, сообщает РЭЦ.

"Российский экспортный центр развивает розничную сеть магазинов и фирменных полок под единым брендом "Сделано в России" в КНР. Комбинируя форматы флагманских магазинов с собственным производством и интеграции в локальные супермаркеты, национальный бренд успешно меняет потребительские стереотипы и укрепляет позиции российского несырьевого экспорта в Китае", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Только в Шанхае за последние 12 месяцев официальный партнер РЭЦ, компания Shanghai Pinyinong E-commerce, открыла пять специализированных магазинов. Ключевой инновацией стали точки формата "магазин внутри магазина + зона легкой еды" с пекарней полного цикла. Ежедневно здесь по традиционным российским технологиям выпекается свежий хлеб.

Запуск этого формата в апреле вызвал мощный резонанс. Ведущий флагманский спутниковый канал Oriental Satellite TV с аудиторией около 1,3 миллиарда человек и Шанхайский новостной комплексный канал выпустили репортажи, отметив органичную интеграцию российских традиций в современный китайский ритейл.

Параллельно с развитием флагманских магазинов в мегаполисах РЭЦ активно наращивает присутствие в регионах КНР через формат специализированных полок в локальных супермаркетах. Так, в городе Сюйчан (провинция Хэнань) в супермаркете "Ваньчжоу" открылась новая торговая полка "Сделано в России", ставшая уже пятой в этом городе. Проект реализован совместно с локальным партнером РЭЦ, компанией Henan Hangcai Industrial.

До конца 2026 года партнер планирует открыть в провинции Хэнань более 50 специализированных полок и магазинов. Ассортимент адаптирован под локальный спрос и представлен большой линейкой товаров, включая овсяные хлопья, кондитерские изделия, напитки и печенья.

"Интеграция российской продукции в локальные торговые сети КНР – это один из ключевых инструментов программы по организации и развитию магазинов "Сделано в России" за рубежом. Формат фирменных полок позволяет напрямую выходить на широкую аудиторию, снижать барьеры для первых покупок и оперативно получать обратную связь от конечных потребителей", – подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Опыт работы сети в Шанхае показал кардинальную смену портрета российского продукта в глазах китайцев. Если ранее ассоциативный ряд ограничивался водкой и шоколадом, то сегодня хитами продаж становятся квас, мороженое, соленья и здоровые снеки.

Неожиданным трендом стали маринованные огурцы. Китайские покупатели открыли для себя их как идеальное дополнение к лапше быстрого приготовления, помогающее сбалансировать жирную пищу. Конверсию в магазинах обеспечивают живые дегустации (например, связка "соленые огурцы + ржаной хлеб + квас" дает до 40% конверсии в покупку), а также обзоры локальных фуд-блогеров на платформах Xiaohongshu и Douyin.

Для успешной работы партнеры РЭЦ провели масштабную локализацию. Так, на упаковках появился крупный китайский шрифт с категорией продукта, а подарочные линейки получили премиальную матовую отделку с золотым тиснением.

В ближайшие месяцы сеть продолжит масштабирование. Ожидается, что в 2026 году в Шанхае и дельте реки Янцзы откроется 15 новых точек, расширится ассортимент за счет березового сока, льняного масла и натуральной косметики, а также будут запущены мастер-классы и культурные зоны для удержания аудитории.

Динамичное развитие сети "Сделано в России" в Китае показывает, что отечественный несырьевой экспорт способен конкурировать на самых сложных рынка мира, если он упакован с учетом локальной культуры, подкреплен цифровыми технологиями и опирается на такие конкурентные преимущества, как экологичность, натуральность и рецептурная уникальность. В 2026 году "Сделано в России" превратился в полноценный бренд, уважаемый жителями КНР.