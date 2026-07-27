Названы регионы-лидеры по динамике оборота розничной торговли

Краткий пересказ от РИА ИИ По итогам пяти месяцев 2026 года рост оборота розничной торговли в РФ составил 5%, что на 2 процентных пункта выше, чем было по итогам января — мая 2025 года.

Лидерами по динамике оборота розничной торговли за январь — май 2026 года являются Чукотский автономный округ (+18,8%) и Ивановская область (+12,2%), а также Краснодарский край, Республика Башкортостан и Астраханская область.

Наибольший абсолютный прирост оборота розничной торговли отмечен в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге, на долю которых приходится 26,7% общероссийского оборота розничной торговли.

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Чукотка и Ивановская область лидируют в рейтинге регионов России по динамике оборота розничной торговли, замыкают список Ямало-Ненецкий округ и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Рост оборота розничной торговли

Одним из ключевых драйверов развития экономики на сегодняшний момент является потребительский спрос, в структуре которого розничная торговля занимает наибольшую долю. По итогам пяти месяцев 2026 года рост оборота розничной торговли в РФ составил 5%, что на 2 процентных пункта выше, чем было по итогам января-мая 2025 года. Этому во многом способствовал рост заработных плат, отметили аналитики. В структуре продаж лучшая динамика зафиксирована в торговле непродовольственными товарами (+7,2%), продажи пищевых продуктов увеличились на 2,8%.

Для оценки развития розничной торговли в отдельных субъектах Российской Федерации эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по динамике розничной торговли за 5 месяцев 2026 года.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

По итогам января-мая 2026 года оборот розничной торговли увеличился в 84 субъектах РФ. При этом в пяти рост был более 10%. Лидерами по динамике являются Чукотский автономный округ (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%), Республика Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%). В целом же в большинстве регионов рост был не менее 5%.

Наибольший абсолютный прирост оборота розничной торговли отмечен в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. На долю этих регионов приходится 26,7% общероссийского оборота розничной торговли.

Снизился оборот розничной торговли по сравнению с январем-маем прошлого года только в Ямало-Ненецком автономном округе. Сокращение здесь составило 2,9%. Причем падение показателя отмечается с начала года каждый из пяти месяцев. В целом же в 20 регионах рост оборота розничной торговли был менее 3%.

Объем оборота розничной торговли на одного жителя

Эксперты РИА Новости также рассчитали объем оборота розничной торговли на одного жителя региона. Лидером по данному показателю стала Москва со значением 263 тысячи руб. Немногим меньше оборот у Санкт-Петербурга (261 тысяча рублей), за которым следует Сахалинская область (258 тысяч рублей).

В лидирующей группе по этому показателю находится много дальневосточных регионов, что обусловлено с одной стороны, высокими ценами на товары, а с другой - значительными доходами населения, пояснили эксперты. Помимо вышеперечисленных субъектов РФ в первую десятку входят Камчатский край, Московская область, Чукотский автономный округ, Амурская область, Магаданская область, Ростовская область и Хабаровский край.

Наиболее низкая покупательная активность отмечается в Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, г. Севастополь и в Республике Тыва. В перечисленных регионах оборот розничной торговли на одного жителя составил менее 100 тысяч рублей. Кроме названных регионов низкие значения показателя также отмечаются в Чеченской Республике, Республике Марий Эл, Республике Крым, Республике Алтай, Курганской области и в Кемеровской области.