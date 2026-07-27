В Кирове прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кирове прохожие поймали на растянутое одеяло 4-летнего мальчика, выпавшего из окна.
- Ребенок находился в квартире с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Прохожие в Кирове спасли 4-летнего мальчика, выпавшего из окна, поймав его на растянутое одеяло, сообщает управление МВД по Кировской области.
По данным ведомства, днем 26 июля в отдел полиции №3 поступила информация о падении ребенка из окна одного из домов в микрорайоне Радужный Нововятского района. Информация была незамедлительно передана медикам, также на место выехала следственно-оперативная группа.
«
"Полицейские выяснили, что четырехлетний ребенок находился в квартире с матерью, которая оставила сына без присмотра в комнате с открытым окном. Мальчик смог взобраться на подоконник. К моменту, когда ребенок не удержался и сорвался вниз, ребенка заметили очевидцы, успели растянуть одеяло и поймать его", - говорится в сообщении.
Прибывшие медики не обнаружили у малыша травм и повреждений, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, отметили в УМВД.
"Полицейские проводят проверку, действиям матери будет дана правовая оценка", - уточнили в пресс-службе ведомства.
В Петербурге дворник спас мальчика, выпавшего из окна
22 февраля, 21:04