В Кирове прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна

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"Полицейские выяснили, что четырехлетний ребенок находился в квартире с матерью, которая оставила сына без присмотра в комнате с открытым окном. Мальчик смог взобраться на подоконник. К моменту, когда ребенок не удержался и сорвался вниз, ребенка заметили очевидцы, успели растянуть одеяло и поймать его", - говорится в сообщении.