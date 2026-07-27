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В Кирове прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна - РИА Новости, 27.07.2026
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12:36 27.07.2026 (обновлено: 12:38 27.07.2026)
В Кирове прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна

В Кирове прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна ребенка

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кирове прохожие поймали на растянутое одеяло 4-летнего мальчика, выпавшего из окна.
  • Ребенок находился в квартире с матерью, которая оставила его без присмотра в комнате с открытым окном.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Прохожие в Кирове спасли 4-летнего мальчика, выпавшего из окна, поймав его на растянутое одеяло, сообщает управление МВД по Кировской области.
По данным ведомства, днем 26 июля в отдел полиции №3 поступила информация о падении ребенка из окна одного из домов в микрорайоне Радужный Нововятского района. Информация была незамедлительно передана медикам, также на место выехала следственно-оперативная группа.
«

"Полицейские выяснили, что четырехлетний ребенок находился в квартире с матерью, которая оставила сына без присмотра в комнате с открытым окном. Мальчик смог взобраться на подоконник. К моменту, когда ребенок не удержался и сорвался вниз, ребенка заметили очевидцы, успели растянуть одеяло и поймать его", - говорится в сообщении.

Прибывшие медики не обнаружили у малыша травм и повреждений, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, отметили в УМВД.
"Полицейские проводят проверку, действиям матери будет дана правовая оценка", - уточнили в пресс-службе ведомства.
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