Байден заметно ослаб из-за борьбы с метастатическим раком, пишут СМИ

"Спустя 18 месяцев после ухода из Белого дома 83-летний бывший президент вращается в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников, проходя лечение от метастатического рака. Лечение, по-видимому, работает, но болезнь и последствия ее лечения сделали его заметно ослабленным", - говорится в сообщении.

По данным газеты, окружение Байдена описывает его жизнь после президентства как скованную болезнью, а его дни все больше сосредоточены вокруг лечения, семьи и усилий по формированию наследия.