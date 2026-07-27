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Байден заметно ослаб из-за борьбы с метастатическим раком, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2026
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13:28 27.07.2026
Байден заметно ослаб из-за борьбы с метастатическим раком, пишут СМИ

WP: Байден борется с метастатическим раком, он заметно ослаб

© AP Photo / Nam Y. HuhБывший президент США Джо Байден
Бывший президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Nam Y. Huh
Бывший президент США Джо Байден . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-президент США Джо Байден проходит лечение от метастатического рака предстательной железы.
  • Болезнь и последствия ее лечения сделали Байдена заметно ослабленным, его жизнь сосредоточена вокруг лечения, семьи и усилий по формированию наследия.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден проходит лечение от метастатического рака, он стал заметно ослабленным, сообщает издание Washington Post со ссылкой на близкие к Байдену источники.
В октябре 2025 года стало известно, что Байден прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения рака предстательной железы.
"Спустя 18 месяцев после ухода из Белого дома 83-летний бывший президент вращается в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников, проходя лечение от метастатического рака. Лечение, по-видимому, работает, но болезнь и последствия ее лечения сделали его заметно ослабленным", - говорится в сообщении.
По данным газеты, окружение Байдена описывает его жизнь после президентства как скованную болезнью, а его дни все больше сосредоточены вокруг лечения, семьи и усилий по формированию наследия.
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