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"Радио Судного дня" передало третье за день сообщение - РИА Новости, 27.07.2026
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16:19 27.07.2026 (обновлено: 16:20 27.07.2026)
"Радио Судного дня" передало третье за день сообщение

"Радиостанция Судного дня" передала сообщение "Тиброхит"

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало третье за день сообщение «Тиброхит».
  • Первое сообщение «Адоглет» было зафиксировано в 10:51 мск, второе сообщение «Анархистка» — в 11:38 мск, третье — в 15:32 мск.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Третье за день сообщение "Тиброхит" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Третье сообщение за понедельник было зафиксировано в 15.32 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Тиброхит".
Вторым сообщением за день было "Анархистка", в 11.38 мск, а первым сообщением было "Адоглет", которое зафиксировали в 10.51 мск.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
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