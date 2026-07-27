"Радио Судного дня" передало третье за день сообщение

Краткий пересказ от РИА ИИ В понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало третье за день сообщение «Тиброхит».

Первое сообщение «Адоглет» было зафиксировано в 10:51 мск, второе сообщение «Анархистка» — в 11:38 мск, третье — в 15:32 мск.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Третье за день сообщение "Тиброхит" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Третье сообщение за понедельник было зафиксировано в 15.32 мск, сообщает Telegram -канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Тиброхит".

Вторым сообщением за день было "Анархистка", в 11.38 мск, а первым сообщением было "Адоглет", которое зафиксировали в 10.51 мск.