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Юрист объяснил, кому можно раньше уходить с работы - РИА Новости, 27.07.2026
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02:10 27.07.2026
Юрист объяснил, кому можно раньше уходить с работы

Юрист Меркулов объяснил, что право уйти с работы раньше имеют инвалиды

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудники в офисе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По закону право уйти с работы раньше имеют инвалиды, работники с вредными условиями труда (3-й и 4-й степени), несовершеннолетние и женщины с детьми.
  • Работники с вредными условиями труда и инвалиды первой и второй групп могут уходить раньше без потери в зарплате, а для несовершеннолетних и женщин с детьми оплата пропорциональна отработанному времени.
  • Неформально уйти раньше могут те, кто оформил отпуск за свой счет или отгулы за переработки, работники со свободным графиком по договору, а также руководители высшего звена и ключевые специалисты при наличии доверия работодателя.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Право уйти с работы раньше по закону есть у инвалидов, работников с вредными условиями труда, несовершеннолетних и женщин с детьми. Однако неформально такую возможность получают и другие сотрудники, рассказал агентству "Прайм" кандидат юридических наук Михаил Меркулов.
Согласно Трудовому кодексу, работникам с вредными условиями труда (3-й и 4-й степени), а также инвалидам первой и второй групп сокращенный рабочий день оплачивается как полный, поэтому они вправе уходить раньше без потери в зарплате. Для несовершеннолетних и женщин с детьми оплата пропорциональна отработанному времени.
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Кроме того, покинуть рабочее место раньше могут те, кто оформил отпуск за свой счёт или отгулы за переработки, а также работники со свободным графиком по договору. Руководители высшего звена и ключевые специалисты часто уходят раньше без оформления — главное, чтобы результат оправдывал доверие работодателя.
"Ради результативности таких сотрудников работодатели закрывают глаза на ранний уход и поздний приход", — пояснил Меркулов.
Самая распространённая практика — устная договоренность с руководителем в коллективах с высоким уровнем доверия, когда гибкий график становится инструментом мотивации, добавил юрист.
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