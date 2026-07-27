Юрист объяснил, кому можно раньше уходить с работы

Краткий пересказ от РИА ИИ По закону право уйти с работы раньше имеют инвалиды, работники с вредными условиями труда (3-й и 4-й степени), несовершеннолетние и женщины с детьми.

Работники с вредными условиями труда и инвалиды первой и второй групп могут уходить раньше без потери в зарплате, а для несовершеннолетних и женщин с детьми оплата пропорциональна отработанному времени.

Неформально уйти раньше могут те, кто оформил отпуск за свой счет или отгулы за переработки, работники со свободным графиком по договору, а также руководители высшего звена и ключевые специалисты при наличии доверия работодателя.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Право уйти с работы раньше по закону есть у инвалидов, работников с вредными условиями труда, несовершеннолетних и женщин с детьми. Однако неформально такую возможность получают и другие сотрудники, рассказал агентству " Право уйти с работы раньше по закону есть у инвалидов, работников с вредными условиями труда, несовершеннолетних и женщин с детьми. Однако неформально такую возможность получают и другие сотрудники, рассказал агентству " Прайм " кандидат юридических наук Михаил Меркулов.

Согласно Трудовому кодексу, работникам с вредными условиями труда (3-й и 4-й степени), а также инвалидам первой и второй групп сокращенный рабочий день оплачивается как полный, поэтому они вправе уходить раньше без потери в зарплате. Для несовершеннолетних и женщин с детьми оплата пропорциональна отработанному времени.

Кроме того, покинуть рабочее место раньше могут те, кто оформил отпуск за свой счёт или отгулы за переработки, а также работники со свободным графиком по договору. Руководители высшего звена и ключевые специалисты часто уходят раньше без оформления — главное, чтобы результат оправдывал доверие работодателя.

"Ради результативности таких сотрудников работодатели закрывают глаза на ранний уход и поздний приход", — пояснил Меркулов.