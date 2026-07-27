ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА.
- В Севастополе была объявлена воздушная тревога в 22:01 по московскому времени.
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 22.01 по московскому времени.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18