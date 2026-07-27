ПВО уничтожила 182 украинских беспилотника над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 182 украинских БПЛА над территорией России.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской республики и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 182 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым, Удмуртской республики и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18