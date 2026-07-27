Над Севастополем сбили три украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем три БПЛА.
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем три БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 18.45 по московскому времени.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в Балаклавском и Ленинском районах. По предварительной информации никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении, размещенном в официальном канале губернатора на платформе "Макс".