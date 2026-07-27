Российская ПВО сбила 498 беспилотников и пять авиабомб ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 498 беспилотников и пять авиационных бомб ВСУ.
- С начала проведения специальной военной операции уничтожены 190 438 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 498 беспилотников и пять авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемый авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 190 438 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 325 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 925 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 581 единица специальной военной автомобильной техники.
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