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ВС России за сутки сбили 29 беспилотников над Севастополем - РИА Новости, 27.07.2026
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11:53 27.07.2026
ВС России за сутки сбили 29 беспилотников над Севастополем

Развожаев: ВС России за сутки сбили 29 БПЛА в небе над Севастополем

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Вооруженных сил России сбили 29 БПЛА украинских боевиков в небе над Севастополем и прилегающей акваторией за сутки.
  • В результате атаки БПЛА люди не пострадали.
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем 29 БПЛА украинских боевиков за сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные и мобильные огневые группы за прошедшие сутки уничтожили 29 БПЛА противника над Севастополем и прилегающей акваторией. Люди не пострадали. Спасибо нашим защитникам", - говорится в сообщении в официальном канале губернатора на платформе "Макс".
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Вчера, 08:47
 
БезопасностьСевастопольРоссияМихаил Развожаев
 
 
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