ВС России за сутки сбили 29 беспилотников над Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили 29 БПЛА украинских боевиков в небе над Севастополем и прилегающей акваторией за сутки.
- В результате атаки БПЛА люди не пострадали.
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем 29 БПЛА украинских боевиков за сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные и мобильные огневые группы за прошедшие сутки уничтожили 29 БПЛА противника над Севастополем и прилегающей акваторией. Люди не пострадали. Спасибо нашим защитникам", - говорится в сообщении в официальном канале губернатора на платформе "Макс".