ПВО сбила четыре беспилотника над Ульяновской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника над Ульяновской областью.
- Пострадавших и повреждений имущества нет.
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника над Ульяновской областью, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено четыре вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского района", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
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