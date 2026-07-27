Влияние недружественных стран отнесли к рискам развития кадетства в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Информационно-психологическое влияние недружественных стран на подрастающее поколение в России отнесено к рискам развития кадетского образования, следует из указа президента.
- В документе указано, что к угрозам и рискам для развития кадетского образования относится распространение экстремистских идей и склонение несовершеннолетних к деструктивному и противоправному поведению.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Информационно-психологическое влияние недружественных стран на подрастающее поколение в России отнесено к рискам развития кадетского образования, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"К угрозам и рискам для развития кадетского образования относятся распространение экстремистских идей среди несовершеннолетних граждан Российской Федерации, склонение их к деструктивному и противоправному поведению, целенаправленное негативное информационно-психологическое воздействие недружественных иностранных государств и подконтрольных им организаций на подрастающее поколение", - говорится в документе.