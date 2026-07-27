Влияние недружественных стран отнесли к рискам развития кадетства в России

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Информационно-психологическое влияние недружественных стран на подрастающее поколение в России отнесено к рискам развития кадетского образования, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.