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Влияние недружественных стран отнесли к рискам развития кадетства в России - РИА Новости, 27.07.2026
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20:01 27.07.2026
Влияние недружественных стран отнесли к рискам развития кадетства в России

Влияние недружественных стран отнесли к рискам развития кадетского образования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПарад кадетского движения Москвы
Парад кадетского движения Москвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Парад кадетского движения Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информационно-психологическое влияние недружественных стран на подрастающее поколение в России отнесено к рискам развития кадетского образования, следует из указа президента.
  • В документе указано, что к угрозам и рискам для развития кадетского образования относится распространение экстремистских идей и склонение несовершеннолетних к деструктивному и противоправному поведению.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Информационно-психологическое влияние недружественных стран на подрастающее поколение в России отнесено к рискам развития кадетского образования, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"К угрозам и рискам для развития кадетского образования относятся распространение экстремистских идей среди несовершеннолетних граждан Российской Федерации, склонение их к деструктивному и противоправному поведению, целенаправленное негативное информационно-психологическое воздействие недружественных иностранных государств и подконтрольных им организаций на подрастающее поколение", - говорится в документе.
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