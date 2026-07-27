Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал указ о госполитике в сфере кадетского образования.
- Целью такой политики названо формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные ценности.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому целью госполитики в сфере кадетского образования в РФ является формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные ценности.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Целью государственной политики в сфере кадетского образования является становление и формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, готовой к служению Отечеству, отстаиванию чести и справедливости, воспитанной в любви к Родине и уважении к старшим", - говорится в документе.