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Путин подписал указ о госполитике в сфере кадетского образования - РИА Новости, 27.07.2026
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19:37 27.07.2026 (обновлено: 19:38 27.07.2026)
Путин подписал указ о госполитике в сфере кадетского образования

Путин подписал указ о целях госполитики в сфере кадетского образования

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал указ о госполитике в сфере кадетского образования.
  • Целью такой политики названо формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные ценности.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому целью госполитики в сфере кадетского образования в РФ является формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные ценности.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Целью государственной политики в сфере кадетского образования является становление и формирование патриотически настроенной личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, готовой к служению Отечеству, отстаиванию чести и справедливости, воспитанной в любви к Родине и уважении к старшим", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Развитие кадетского образования укрепит нацбезопасность, следует из указа
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