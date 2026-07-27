Путин утвердил основы госполитики России в сфере кадетского образования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики России в сфере кадетского образования.
- Документ вступает в силу со дня его подписания.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в сфере кадетского образования, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Утвердить прилагаемые основы государственной политики Российской Федерации в сфере кадетского образования", - говорится в документе.
Документ вступает в силу со дня его подписания.