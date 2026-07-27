Путин отметил необходимость референдума в Армении о вступлении в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил необходимость проведения референдума в Армении.
- Референдум должен определить, будет ли Армения стремиться к вступлению в ЕС или останется в составе ЕврАзЭС.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил необходимость проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС в короткие сроки, сообщили в пресс-службе Кремля.