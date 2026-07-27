Разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
- Инициатором разговора была армянская сторона.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.