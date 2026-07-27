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Разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны - РИА Новости, 27.07.2026
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18:55 27.07.2026 (обновлено: 18:57 27.07.2026)
Разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны

Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
  • Инициатором разговора была армянская сторона.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.
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