Рейтинг@Mail.ru
Бернем ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с Путиным - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 27.07.2026
Бернем ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с Путиным

Бернем не стал отвечать на вопрос, готов ли он поговорить с Путиным

© REUTERS / Isabel InfantesЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
Энди Бернем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем уклонился от ответа на вопрос о готовности поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по контактам Путина и нового премьера Великобритании.
ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мне нужно знать об обстоятельствах… На этот вопрос сложно прямо ответить", - сказал Бернем в интервью британским СМИ в ответ на вопрос, примет ли он звонок от российского президента.
При этом Бернем указал, что перед принятием такого решения, он бы сначала поговорил с Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после вступления Бернема в должность премьера Британии заявлял, что Россия не лелеет надежд, что отношения Москвы и Лондона улучшатся. Песков также заявил об отсутствии планов по контактам Путина и нового премьера Великобритании.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Бернем заявил Зеленскому, что Лондон продолжит поддерживать Киев
20 июля, 21:22
 
В миреРоссияВеликобританияМоскваЭнди БернемВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала