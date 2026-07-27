Бернем ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем уклонился от ответа на вопрос о готовности поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по контактам Путина и нового премьера Великобритании.
ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мне нужно знать об обстоятельствах… На этот вопрос сложно прямо ответить", - сказал Бернем в интервью британским СМИ в ответ на вопрос, примет ли он звонок от российского президента.
При этом Бернем указал, что перед принятием такого решения, он бы сначала поговорил с Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после вступления Бернема в должность премьера Британии заявлял, что Россия не лелеет надежд, что отношения Москвы и Лондона улучшатся. Песков также заявил об отсутствии планов по контактам Путина и нового премьера Великобритании.