Бернем ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с Путиным

ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после вступления Бернема в должность премьера Британии заявлял, что Россия не лелеет надежд, что отношения Москвы и Лондона улучшатся. Песков также заявил об отсутствии планов по контактам Путина и нового премьера Великобритании.