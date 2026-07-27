Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в "Сириусе"

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"Внести в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный указом президента от 9 января 2011 года № 26, изменение, дополнив его пунктом <...> Федеральная территория "Сириус", — говорится в документе.