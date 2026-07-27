Володин: Путин сделал все для конкурентной партийно-политической системы

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент РФ Владимир Путин сделал все для того, чтобы партийно-политическая система России была конкурентной и открытой.

По словам Володина, оппозиционные фракции стали участвовать в жизни страны и нести ответственность благодаря решениям Путина.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сделал все для того, чтобы партийно-политическая система России была конкурентной и открытой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

"Я не случайно сегодня говорил о роли президента в развитии парламентаризма, парламентской демократии. Именно Путин сделал все для того, чтобы наша партийно-политическая система была конкурентной, открытой", - сказал Володин журналистам после встречи.

По словам председателя Госдумы, именно Путин пошел на такие решения, которые обсуждали в рамках "Единой России".