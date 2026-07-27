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Володин: Путин сделал все для конкурентной партийно-политической системы - РИА Новости, 27.07.2026
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15:35 27.07.2026
Володин: Путин сделал все для конкурентной партийно-политической системы

Володин: Путин сделал все, чтобы партийно-политическая система была открытой

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент РФ Владимир Путин сделал все для того, чтобы партийно-политическая система России была конкурентной и открытой.
  • По словам Володина, оппозиционные фракции стали участвовать в жизни страны и нести ответственность благодаря решениям Путина.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сделал все для того, чтобы партийно-политическая система России была конкурентной и открытой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
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"Я не случайно сегодня говорил о роли президента в развитии парламентаризма, парламентской демократии. Именно Путин сделал все для того, чтобы наша партийно-политическая система была конкурентной, открытой", - сказал Володин журналистам после встречи.
По словам председателя Госдумы, именно Путин пошел на такие решения, которые обсуждали в рамках "Единой России".
"Получив большинство, ты имеешь возможность забрать все. Но от этого отказались, слушая президента. И мы видим, насколько это было мудро, правильно, потому что оппозиционные фракции стали участвовать в жизни страны, стали нести ответственность. И это уже другой парламент", - подчеркнул политик.
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