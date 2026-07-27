Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы.
- Президент подчеркнул, что за период созыва были приняты важнейшие законодательные акты и ведется реализация обновленных национальных проектов.
- Глава государства отметил, что новые конституционные полномочия Госдумы способствуют укреплению единой системы публичной власти и повышению ответственности перед людьми.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.
Глава государства заявил, что за период созыва были приняты важнейшие законодательные акты, закладывающие "надежную правовую основу на будущее". Кроме того, Путин напомнил, что с прошлого года ведется реализация обновленных национальных проектов.
"Работа по их законодательному сопровождению ведется парламентом в тесной координации с правительством Российской Федерации. Такое взаимодействие вышло на новый уровень, укрепилась единая система публичной власти, повысилась ответственность перед людьми", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что этому способствовали и новые конституционные полномочия Государственной Думы по утверждению кандидатур председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.
"Вижу, что это все работает и идет на благо развития нашей государственности и укрепления государственности России", - добавил Путин.