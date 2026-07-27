Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы.

Президент подчеркнул, что за период созыва были приняты важнейшие законодательные акты и ведется реализация обновленных национальных проектов.

Глава государства отметил, что новые конституционные полномочия Госдумы способствуют укреплению единой системы публичной власти и повышению ответственности перед людьми.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.

Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.

Глава государства заявил, что за период созыва были приняты важнейшие законодательные акты, закладывающие "надежную правовую основу на будущее". Кроме того, Путин напомнил, что с прошлого года ведется реализация обновленных национальных проектов.

"Работа по их законодательному сопровождению ведется парламентом в тесной координации с правительством Российской Федерации. Такое взаимодействие вышло на новый уровень, укрепилась единая система публичной власти, повысилась ответственность перед людьми", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что этому способствовали и новые конституционные полномочия Государственной Думы по утверждению кандидатур председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.