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Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы - РИА Новости, 27.07.2026
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15:34 27.07.2026
Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы

Путин: взаимодействие правительства и Госдумы вышло на новый уровень

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы.
  • Президент подчеркнул, что за период созыва были приняты важнейшие законодательные акты и ведется реализация обновленных национальных проектов.
  • Глава государства отметил, что новые конституционные полномочия Госдумы способствуют укреплению единой системы публичной власти и повышению ответственности перед людьми.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
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Глава государства заявил, что за период созыва были приняты важнейшие законодательные акты, закладывающие "надежную правовую основу на будущее". Кроме того, Путин напомнил, что с прошлого года ведется реализация обновленных национальных проектов.
"Работа по их законодательному сопровождению ведется парламентом в тесной координации с правительством Российской Федерации. Такое взаимодействие вышло на новый уровень, укрепилась единая система публичной власти, повысилась ответственность перед людьми", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что этому способствовали и новые конституционные полномочия Государственной Думы по утверждению кандидатур председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.
"Вижу, что это все работает и идет на благо развития нашей государственности и укрепления государственности России", - добавил Путин.
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