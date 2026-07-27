Путин ответил на предложения действовать посмелее в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин встретился в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва.

Один из участников встречи намекнул президенту на необходимость действовать смелее в зоне СВО.

Путин в ответ указал на риски, цена которым — потери с российской стороны.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение действовать "посмелее" на поле боя, указав на то, что здесь есть свои риски, цена которым - потери с российской стороны.

Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной Думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет. Он также вручил им награды.

"В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, но смелее надо. Очень хочется". Возникает вопрос - еще смелее?" - обратился Путин к депутатам.

Собравшиеся в зале парламентарии отреагировали на эти слова аплодисментами.