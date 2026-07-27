Путин ответил на предложения действовать посмелее в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин встретился в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва.
- Один из участников встречи намекнул президенту на необходимость действовать смелее в зоне СВО.
- Путин в ответ указал на риски, цена которым — потери с российской стороны.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение действовать "посмелее" на поле боя, указав на то, что здесь есть свои риски, цена которым - потери с российской стороны.
Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной Думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет. Он также вручил им награды.
"В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, но смелее надо. Очень хочется". Возникает вопрос - еще смелее?" - обратился Путин к депутатам.
Собравшиеся в зале парламентарии отреагировали на эти слова аплодисментами.
"Здесь, также как в экономике, есть свои риски, цена которым - потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", - продолжил президент.
Россия добьется своих целей в СВО, заявил Путин
Вчера, 14:02