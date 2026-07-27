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Путин ответил на предложения действовать посмелее в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2026
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14:46 27.07.2026 (обновлено: 15:09 27.07.2026)
Путин ответил на предложения действовать посмелее в зоне СВО

Путин: в более смелых действиях на поле боя есть свои риски

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы РФ восьмого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва.
  • Один из участников встречи намекнул президенту на необходимость действовать смелее в зоне СВО.
  • Путин в ответ указал на риски, цена которым — потери с российской стороны.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение действовать "посмелее" на поле боя, указав на то, что здесь есть свои риски, цена которым - потери с российской стороны.
Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной Думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет. Он также вручил им награды.
"В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, но смелее надо. Очень хочется". Возникает вопрос - еще смелее?" - обратился Путин к депутатам.
Собравшиеся в зале парламентарии отреагировали на эти слова аплодисментами.
"Здесь, также как в экономике, есть свои риски, цена которым - потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", - продолжил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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