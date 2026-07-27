Сегодняшний телефонный разговор Путина будет не с Трампом, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированный на понедельник международный телефонный разговор Владимира Путина будет не с Дональдом Трампом.

Песков подчеркнул, что предстоящий разговор будет очень важным.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина в понедельник будет не с американским лидером Дональдом Трампом, но тоже очень важен.

Ранее Песков анонсировал в графике президента России международный телефонный разговор.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, проведет ли Путин в понедельник разговор с Трампом.