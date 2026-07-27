Сегодняшний телефонный разговор Путина будет не с Трампом, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированный на понедельник международный телефонный разговор Владимира Путина будет не с Дональдом Трампом.
- Песков подчеркнул, что предстоящий разговор будет очень важным.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина в понедельник будет не с американским лидером Дональдом Трампом, но тоже очень важен.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, проведет ли Путин в понедельник разговор с Трампом.
При этом пресс-секретарь уточнил, что этот разговор будет также очень важным.