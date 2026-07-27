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Сегодняшний телефонный разговор Путина будет не с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2026
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14:43 27.07.2026 (обновлено: 14:51 27.07.2026)
Сегодняшний телефонный разговор Путина будет не с Трампом, заявил Песков

Песков анонсировал важный телефонный разговор Путина, но не с Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированный на понедельник международный телефонный разговор Владимира Путина будет не с Дональдом Трампом.
  • Песков подчеркнул, что предстоящий разговор будет очень важным.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина в понедельник будет не с американским лидером Дональдом Трампом, но тоже очень важен.
Ранее Песков анонсировал в графике президента России международный телефонный разговор.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, проведет ли Путин в понедельник разговор с Трампом.
При этом пресс-секретарь уточнил, что этот разговор будет также очень важным.
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