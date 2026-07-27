Путин рассказал, как Россия будет действовать на поле боя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что Россия будет действовать аккуратно, но настойчиво на поле боя, добиваясь поставленных целей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво добиваясь поставленных целей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Здесь (на поле боя - ред.) тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", - сказал Путин.