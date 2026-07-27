Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил об устойчивости российской финансовой системы.
- По мнению Путина, устойчивость экономической и финансовой системы позволяет решать вопросы развития промышленности и социальных вопросов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об устойчивости российской финансовой системы.
"Есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается, главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы - вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развитие промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов", - сказал Путин.