Путин заявил об устойчивости российской финансовой системы

"Есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается, главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы - вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развитие промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов", - сказал Путин.