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Путин заявил об устойчивости российской финансовой системы - РИА Новости, 27.07.2026
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14:41 27.07.2026 (обновлено: 14:44 27.07.2026)

Путин заявил об устойчивости российской финансовой системы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил об устойчивости российской финансовой системы.
  • По мнению Путина, устойчивость экономической и финансовой системы позволяет решать вопросы развития промышленности и социальных вопросов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил об устойчивости российской финансовой системы.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается, главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы - вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развитие промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов", - сказал Путин.
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