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Володин поблагодарил Путина за оценку работы депутатов Госдумы - РИА Новости, 27.07.2026
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14:26 27.07.2026

Володин поблагодарил Путина за оценку работы депутатов Госдумы

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с депутатами Государственной Думы России восьмого созыва
Президент России Владимир Путин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с депутатами Государственной Думы России восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с депутатами Государственной Думы России восьмого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за оценку работы депутатов.
  • За прошедшие пять лет Госдума приняла 2980 законов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за оценку работы депутатов палаты парламента в восьмом созыве.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за оценку работы Государственной Думы, депутатов", - сказал Володин.
Он напомнил, что за прошедшие пять лет Госдума приняла 2980 законов, однако, по его словам, наиболее важно то, что депутаты стали ощущать себя единым коллективом, ответственным перед страной и ее гражданами.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФВладимир ПутинРоссия
 
 
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