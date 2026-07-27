Володин поблагодарил Путина за оценку работы депутатов Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за оценку работы депутатов.
- За прошедшие пять лет Госдума приняла 2980 законов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за оценку работы депутатов палаты парламента в восьмом созыве.
"Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за оценку работы Государственной Думы, депутатов", - сказал Володин.
Он напомнил, что за прошедшие пять лет Госдума приняла 2980 законов, однако, по его словам, наиболее важно то, что депутаты стали ощущать себя единым коллективом, ответственным перед страной и ее гражданами.