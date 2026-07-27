Путин рассказал, сколько актов приняли депутаты восьмого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты восьмого созыва приняли почти три тысячи законодательных актов, сообщил Путин.
- Две трети из них получили поддержку всех фракций, отметил президент.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи законодательных актов приняли депутаты восьмого созыва, сообщил президент России Владимир Путин.
"Из почти трех тысяч принятых в этом году законодательных актов, две трети получили поддержку всех фракций", - сказал Путин, отметив сплоченность разных политических сил в Госдуме.