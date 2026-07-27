Путин наградил Володина орденом "За доблестный труд"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд».
- Награда была вручена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом "За доблестный труд", передает корреспондент РИА Новости.
Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.
Во время встречи Володин был награжден Указом президента РФ за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.