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Путин наградил Володина орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 27.07.2026
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14:14 27.07.2026 (обновлено: 15:20 27.07.2026)
Путин наградил Володина орденом "За доблестный труд"

РИА Новости: Путин наградил Володина орденом "За доблестный труд"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд».
  • Награда была вручена за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом "За доблестный труд", передает корреспондент РИА Новости.
Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.
Во время встречи Володин был награжден Указом президента РФ за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
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