Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции против России наносят ущерб самим их инициаторам.
- Он отметил, что Запад ставит рекорды по числу и бесполезности санкций против России.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
В ходе своей речи Путин отметил, что Запад ставит рекорды по числу и бесполезности санкций против России.
"По ущербу, который эти санкции наносят, прежде всего, самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских да и других государств", - добавил Путин.