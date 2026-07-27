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Западные санкции против России наносят ущерб их инициаторам, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2026
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14:09 27.07.2026 (обновлено: 14:21 27.07.2026)
Западные санкции против России наносят ущерб их инициаторам, заявил Путин

Путин: западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы восьмого созыва
Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы восьмого созыва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции против России наносят ущерб самим их инициаторам.
  • Он отметил, что Запад ставит рекорды по числу и бесполезности санкций против России.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
В ходе своей речи Путин отметил, что Запад ставит рекорды по числу и бесполезности санкций против России.
"По ущербу, который эти санкции наносят, прежде всего, самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских да и других государств", - добавил Путин.
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