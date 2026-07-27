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Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2026
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14:08 27.07.2026 (обновлено: 14:16 27.07.2026)
Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни, заявил Путин

Путин: РФ ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни и борьбе с бедностью

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил об амбициозных целях России по повышению уровня жизни населения и борьбе с бедностью.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровни жизни россиян и борьбе с бедностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Мы не только адаптируемся к новым условиям, уверенно преодолеваем те искусственные барьеры, которые создаются извне, но и вместе поставили на перспективу большие амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности, разумеется. И здесь у нас есть наш чем гордиться, здесь динамика хорошая", - сказал Путин.
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