Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил об амбициозных целях России по повышению уровня жизни населения и борьбе с бедностью.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровни жизни россиян и борьбе с бедностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не только адаптируемся к новым условиям, уверенно преодолеваем те искусственные барьеры, которые создаются извне, но и вместе поставили на перспективу большие амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижения уровня бедности, разумеется. И здесь у нас есть наш чем гордиться, здесь динамика хорошая", - сказал Путин.