Запад ставит рекорды по бесполезности санкций против России, заявил Путин

"С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, который эти санкции наносят, прежде всего, самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств", - отметил он.