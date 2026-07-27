Запад ставит рекорды по бесполезности санкций против России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин сообщил, что Запад ставит рекорды по числу санкций против России.
- Он отметил бесполезность санкций и ущерб, который они наносят самим европейским государствам и другим странам.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Запад ставит рекорды по числу и бесполезности санкций против России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"С 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход. Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, который эти санкции наносят, прежде всего, самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств", - отметил он.