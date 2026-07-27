Путин поблагодарил депутатов за принятие эффективных антисанкционных мер

"Уважаемые коллеги, благодарю вас за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения, образования, культуры, системы патриотического воспитания новых поколений на основе традиций, духовно-нравственных ценностей", - сказал Путин на встрече с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 8-го созыва.