Путин поблагодарил депутатов за принятие эффективных антисанкционных мер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с депутатами Госдумы после заключительного пленарного заседания восьмого созыва.
- Он поблагодарил депутатов за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер и обеспечение социальных обязательств государства.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за принятие эффективных антисанкционных мер.
"Уважаемые коллеги, благодарю вас за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения, образования, культуры, системы патриотического воспитания новых поколений на основе традиций, духовно-нравственных ценностей", - сказал Путин на встрече с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 8-го созыва.