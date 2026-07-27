Власти готовы дать отпор любым антироссийским шагам, заявил Путин

"Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. И мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам", - сказал глава государства в ходе встречи.