Власти готовы дать отпор любым антироссийским шагам, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти вместе с обществом готовы дать решительный отпор любым антироссийским шагам, заявил Путин.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти России вместе с обществом готовы дать решительный отпор любым антироссийским шагам, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Наша политическая система, институты власти формируются на суверенных началах, в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. И мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам", - сказал глава государства в ходе встречи.