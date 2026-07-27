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Путин отметил особую ответственность "Единой России" - РИА Новости, 27.07.2026
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14:05 27.07.2026 (обновлено: 21:00 27.07.2026)
Путин отметил особую ответственность "Единой России"

Путин указал на особую ответственность "Единой России" за законотворчество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы VIII созыва.
  • Он отметил особую ответственность "Единой России" как партии парламентского большинства за организацию законодетельного процесса.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую ответственность "Единой России" как партии парламентского большинства.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы VIII созыва.
"Единая Россия" — партия парламентского большинства, на которой — как на партии большинства — лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса", — сказал российский лидер в ходе встречи.
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Единая РоссияРоссияГосдума РФВладимир Путин
 
 
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