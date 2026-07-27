Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы VIII созыва.
- Он отметил особую ответственность "Единой России" как партии парламентского большинства за организацию законодетельного процесса.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую ответственность "Единой России" как партии парламентского большинства.
"Единая Россия" — партия парламентского большинства, на которой — как на партии большинства — лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса", — сказал российский лидер в ходе встречи.