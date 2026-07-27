Запад с 2022 года запустил русофобскую машину на полный ход, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что с 2022 года Запад активизировал попытки ограничения и давления на Россию.
- Он отметил, что Запад ставит "рекорды" по числу санкций и по их бесполезности.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия давно сталкивается с попытками ограничения со стороны Запада, но с 2022 русофобская машина была запущена на полный ход, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Государственной думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.
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"С незаконными ограничениями, с попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно, и после "Русской весны" 2014 года, и до этого. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход", - сказал Путин.
Президент отметил, что Запад ставит мировые "рекорды" по числу санкций и по их бесполезности.