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Сейчас в борьбе складываются контуры нового мироустройства, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2026
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14:03 27.07.2026 (обновлено: 14:10 27.07.2026)
Сейчас в борьбе складываются контуры нового мироустройства, заявил Путин

Путин: сейчас в борьбе и конкуренции складываются контуры нового мироустройства

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства, заявил Путин.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение - так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции, складываются контуры нового мироустройства", - сказал глава государства.
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