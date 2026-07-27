Сейчас в борьбе складываются контуры нового мироустройства, заявил Путин

"Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение - так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции, складываются контуры нового мироустройства", - сказал глава государства.