Сейчас в борьбе складываются контуры нового мироустройства, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства, заявил Путин.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение - так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции, складываются контуры нового мироустройства", - сказал глава государства.