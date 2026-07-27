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Путин назвал нынешнее время одним из решающих в истории страны - РИА Новости, 27.07.2026
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14:02 27.07.2026 (обновлено: 14:20 27.07.2026)
Путин назвал нынешнее время одним из решающих в истории страны

Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России, когда на кону судьба и будущее народа страны.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства", - отметил он.
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