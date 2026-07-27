Путин назвал нынешнее время одним из решающих в истории страны

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России, когда на кону судьба и будущее народа страны.

"Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства", - отметил он.