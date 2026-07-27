Путин отметил качественную работу депутатов

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты быстро и качественно принимали решения, необходимые для России, в этом участвовали все фракции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Депутаты Государственной Думы полностью оправдали высокий статус народных представителей. Проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость. Быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, конечно, обществу, государству", - сказал Путин.