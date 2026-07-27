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Путин отметил качественную работу депутатов - РИА Новости, 27.07.2026
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14:02 27.07.2026 (обновлено: 14:12 27.07.2026)
Путин отметил качественную работу депутатов

Путин: депутаты быстро и качественно принимали необходимые для России решения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что депутаты Госдумы быстро и качественно принимали решения, необходимые для России.
  • Он отметил, что в этом участвовали все фракции.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Депутаты быстро и качественно принимали решения, необходимые для России, в этом участвовали все фракции, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Депутаты Государственной Думы полностью оправдали высокий статус народных представителей. Проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость. Быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, конечно, обществу, государству", - сказал Путин.
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