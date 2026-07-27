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Путин отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме - РИА Новости, 27.07.2026
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14:01 27.07.2026 (обновлено: 14:14 27.07.2026)
Путин отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме

Владимир Путин отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
  • Глава государства отметил сплоченность представителей разных политических сил и подчеркнул, что все партии действовали профессионально и уверенно.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме РФ.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил", - сказал глава государства в ходе встречи.
Путин подчеркнул, что все партии в непростых условиях действовали профессионально и уверенно.
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