Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
- Глава государства отметил сплоченность представителей разных политических сил и подчеркнул, что все партии действовали профессионально и уверенно.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил сплоченность разных политических сил в Госдуме РФ.
"Особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил", - сказал глава государства в ходе встречи.
Путин подчеркнул, что все партии в непростых условиях действовали профессионально и уверенно.