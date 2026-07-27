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Россия продолжает отстаивать безопасность и справедливость, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2026
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14:00 27.07.2026 (обновлено: 14:05 27.07.2026)
Россия продолжает отстаивать безопасность и справедливость, заявил Путин

Путин: Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду.
  • Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость", - сказал Путин на встрече с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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