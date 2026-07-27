Россия продолжает отстаивать безопасность и справедливость, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду.
- Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость", - сказал Путин на встрече с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва.