Путин поблагодарил депутатов за работу на благо России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
- Он поблагодарил депутатов за эффективную совместную работу по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов за совместную работу на благо России.
Глава государства в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу, прежде всего по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества", - сказал Путин в ходе встречи.
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