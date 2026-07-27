Путин на встрече с депутатами назвал прошедшие пять лет сложными для России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
- Он назвал прошедшие пять лет сложными и крайне ответственными для России.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами назвал прошедшие пять лет сложными и крайне ответственными для России.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
"Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны", - сказал глава государства, обращаясь к депутатам.