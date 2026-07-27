На кону будущее России. Путин подвел итоги работы Госдумы восьмого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин на встрече с депутатами назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории страны.

Он указал на сплоченность россиян под внешним давлением и подчеркнул, что санкции наносят ущерб их инициаторам.

Экономика продолжает расти, а финансовая система сохраняет устойчивость.

Президент поблагодарил Госдуму за работу по защите суверенитета.

Также он отметил ее вклад в развитие системы правовых гарантий для участников и ветеранов СВО и их семей.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин на Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России.

« "Это без всякого преувеличения один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. Это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства", — заявил он.

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По его словам, россияне ответили сплоченностью на испытания и давление на страну извне. Запад пытался подорвать ее экономику, науку, но тщетно. В итоге санкции нанесли ущерб самим инициаторам.

« "За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы", — сказал президент.

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Путин поблагодарил парламентариев за работу по защите суверенитета и указал на сплоченность разных политических сил: они быстро и качественно принимали решения, необходимые для страны. Также он отметил особую ответственность "Единой России" как партии большинства.

« "Депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость", — подчеркнул он.

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Глава государства обратил внимание, что благодаря их работе развивается система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО и их семей, а антисанкционные меры успешно работают.

Кроме того, он заявил об устойчивости финансовой системы. Российская экономика продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе — первое. Он пояснил, что хотелось бы более высоких темпов роста, но это сопряжено с рисками ускорения инфляции, тогда как проводимая сейчас политика обеспечивает стабильность.

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Путин также прокомментировал предложение одного из участников встречи действовать "посмелее" на поле боя.

« "Здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся", — добавил он.

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Затем президент вручил госнаграды депутатам. Среди них: Вячеслав Никонов, Петр Толстой, Адальби Шхагошев, Ирина Яровая, Александр Жуков, Олег Морозов, Александр Бабаков, Валерий Гартунг, Владимир Кашин, Евгений Москвичев, Владимир Шаманов, Андрей Красов, Владимир Кобылкин.

Кроме того, глава государства наградил Анну Кузнецову, Ирину Белых, Сергея Кабышева, Ольгу Казакову, Виктора Пинского, Максима Топилина, Николая Харитонова, Сергея Леонова, Василия Пискарева, Сангаджи Тарбаева.

В понедельник состоялось заключительное пленарное заседание восьмого созыва Госдумы. Он приступил к работе в 2021 году, вскоре его полномочия завершатся — до очередных парламентских выборов остается менее двух месяцев. Они пройдут с 18 по 20 сентября.