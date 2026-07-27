Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания.
- Путин выступит перед депутатами восьмого созыва и наградит особо отличившихся законодателей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник наградит особо отличившихся депутатов Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник Путин встретится с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания.
"Путин выступит перед ними, перед депутатами восьмого созыва. И также наградит особо отличившихся законодателей", - сказал Песков журналистам.