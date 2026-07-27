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Путин в понедельник наградит особо отличившихся депутатов Госдумы - РИА Новости, 27.07.2026
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12:22 27.07.2026
Путин в понедельник наградит особо отличившихся депутатов Госдумы

Песков: Путин в понедельник наградит особо отличившихся депутатов Госдумы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания.
  • Путин выступит перед депутатами восьмого созыва и наградит особо отличившихся законодателей.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник наградит особо отличившихся депутатов Госдумы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник Путин встретится с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания.
"Путин выступит перед ними, перед депутатами восьмого созыва. И также наградит особо отличившихся законодателей", - сказал Песков журналистам.
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