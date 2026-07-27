В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник.
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что информация по итогам разговора будет предоставлена Кремлем.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Кремль даст информацию по итогам разговора.