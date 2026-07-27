Путин встретится с депутатами Госдумы восьмого созыва

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами Государственной думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за пять лет.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября.

За пять лет депутаты приняли 1 147 законов, направленных на защиту граждан, среди которых социально ориентированные законы в сферах поддержки семей, защиты здоровья, образования и других.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами Государственной думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.

Нынешний созыв Госдумы приступил к работе в 2021 году и вскоре его полномочия завершатся, до очередных парламентских выборов в России остается менее двух месяцев. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября.

Ранее президент назвал предстоящие парламентские выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

Встреча Путина с депутатами завершающего работу восьмого созыва Госдумы состоится в понедельник в Большом Кремлевском дворце. Как отметили в пресс-службе президента, глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет.

Парламентарии за это время приняли 1 147 законов, направленных непосредственно на защиту граждан, - это 38,5% от числа всех принятых законов, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, о противодействии кибермошенничеству, защите духовных ценностей и других общественно значимых законах.

По его словам, приоритетом повестки Госдумы остается развитие страны, укрепление ее безопасности, повышение качества жизни людей и решение конкретных проблем граждан.

Говоря об итогах работы нынешнего созыва, Володин указал, что каждый третий принятый Госдумой закон был социально ориентированным. Депутаты в том числе приняли 61 закон в сфере поддержки семей и защиты детей, 71 закон в сфере защиты здоровья граждан, 80 законов в области образования, сообщил спикер Госдумы.