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Путин встретится с депутатами Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 27.07.2026
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00:03 27.07.2026 (обновлено: 00:04 27.07.2026)
Путин встретится с депутатами Госдумы восьмого созыва

Путин подведет итоги работы Госдумы восьмого созыва

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами Государственной думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за пять лет.
  • Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября.
  • За пять лет депутаты приняли 1 147 законов, направленных на защиту граждан, среди которых социально ориентированные законы в сферах поддержки семей, защиты здоровья, образования и других.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами Государственной думы восьмого созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие пять лет.
Нынешний созыв Госдумы приступил к работе в 2021 году и вскоре его полномочия завершатся, до очередных парламентских выборов в России остается менее двух месяцев. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября.
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Ранее президент назвал предстоящие парламентские выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
Встреча Путина с депутатами завершающего работу восьмого созыва Госдумы состоится в понедельник в Большом Кремлевском дворце. Как отметили в пресс-службе президента, глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие 5 лет.
Парламентарии за это время приняли 1 147 законов, направленных непосредственно на защиту граждан, - это 38,5% от числа всех принятых законов, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, о противодействии кибермошенничеству, защите духовных ценностей и других общественно значимых законах.
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По его словам, приоритетом повестки Госдумы остается развитие страны, укрепление ее безопасности, повышение качества жизни людей и решение конкретных проблем граждан.
Говоря об итогах работы нынешнего созыва, Володин указал, что каждый третий принятый Госдумой закон был социально ориентированным. Депутаты в том числе приняли 61 закон в сфере поддержки семей и защиты детей, 71 закон в сфере защиты здоровья граждан, 80 законов в области образования, сообщил спикер Госдумы.
Он отмечал, что за время работы восьмого созыва Дума также усилила парламентский контроль за реализацией государственных программ.
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